日英首屆經濟2+2對話 確認推動自由貿易體制

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本與英國7日在東京舉行第一屆英日部長級「經濟2+2對話」，確認雙方將合作推動自由開放的國際貿易體制，維持並強化基於自由、公正規則的國際秩序。

日本外務大臣岩屋毅與經濟產業大臣武藤容治7日與來訪的英國外交大臣拉米（David Lammy）與商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）出席這場「經濟2+2對話」。

會議一開始，武藤表示，「目前可看到世界上保護主義出現，日英兩國是共享基本價值觀的重要夥伴，希望關係能更加強固。」

拉米表示，「世界的繁榮仰賴具有信賴性的貿易、安定的供應鏈、強韌的經濟制度，希望能抑制激化地緣政治上競爭急遽變化的風險。」

日本外務省發布的新聞稿指出，國際經濟秩序目前正受到重大挑戰。共享自由、民主、法治這些基本價值的日英兩國的4位部長都同意合作，以維持並強化基於自由公正規則的國際秩序，為守護這些基本價值而共同行動。

4位部長針對經濟安全保障、自由開放的國際貿易、能源安全保障、南方世界（Global South）等4大議題進行討論。

日本放送協會（NHK）指出，當前世界經濟因為美國總統川普陸續提出關稅措施、俄羅斯侵略烏克蘭等，前景不明的感覺增大。

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日英在這場「經濟2+2對話」確認了要合力推動自由開放的國際貿易體制、確保供應鏈的強韌化、確保公正的競爭條件，並認為因應經濟威脅很重要。此外，日英也同意要保護尖端技術、持續討論有關經濟安保合作的議題。

岩屋在聯合記者會上表示，「雙方合作包含重要礦產在內的供應鏈強韌化、促進及保護重要、新興的技術，深化合作等，對國際社會而言具重大意義。共享基本價值觀的日英兩國，將持續維持並強化基於自由公正規則的國際經濟秩序。」（編輯：陳慧萍）1140308