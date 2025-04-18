日本3月米價攀升 核心通膨加速

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本今天公布的官方數據顯示，日本上個月米價是去年同期的近2倍；同時，這個全球第4大經濟體的核心通貨膨脹加速。

法新社報導，近月來稻米價格攀升，促使日本政府向市場釋出部分緊急儲備米糧。

日本3月剔除生鮮食品的消費者物價比去年同期上漲3.2%，高於2月的3.0%，符合市場預期。

若再扣除能源，上個月的物價上漲2.9%，高於2月的2.6%。但整體通膨率從3.7%小幅回落至3.6%。

這份數據可能可增強外界對日本銀行將升息的預期，因為日本通膨率近3年來都高於日本銀行2%的目標。

然而，美國總統川普的貿易政策帶來的不確定性，可能會促使日銀按兵不動。

日本總務省表示，生鮮與非生鮮食品價格都攀升，旅館費用也是。但穀物價格漲幅最大，上漲了25.4%。受到稻米短缺影響，米價大幅飆漲92.5%。

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導致缺米的因素包括2023年天氣炎熱導致稻米歉收，以及去年發布「巨大地震」預警引發的恐慌性購買。

觀光客數量創紀錄也被認為是稻米消費增加的原因，同時一些貿易商據信正在囤米。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140418