楊金龍：3月降息機率低 物價尚屬平穩、漲電價影響有限

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）中央銀行預計20日召開今年第1季理監事會，外界關注利率決策如何走，中央銀行總裁楊金龍今天透露口風，直言降息機率很低，至於是否因為電價可能調漲而有升息壓力，他認為，就算電價調漲會對CPI上漲有影響，幅度也有限。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，昨天先出爐的書面報告指出，台灣經濟成長動能延續，但考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，央行對今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值可能略上修至2%以上。

國民黨立委林德福詢問如果電價上漲，是否將推升通膨，楊金龍表示，根據前幾波電價調漲情況來看，電價上漲會影響CPI，但影響不大。

林德福追問，電價上漲，會不會成為央行決定升息的催化劑，楊金龍表示，央行貨幣政策由理事討論決定，不過目前物價尚屬平穩，主計總處觀察物價趨勢，也是緩步下降，近幾個月核心CPI多在2%以下。

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楊金龍重申，央行貨幣政策調整有3條件，一是觀察通膨與通膨預期，二是看主要央行的調整貨幣政策調整情況，三是國內外經濟金融情況、經濟發展也要考量，但也須留意川普2.0帶來的不確定性。

國民黨立委顏寬恒則詢問，央行是否不考慮降息，楊金龍直言「應該是」，央行維持先前立場，CPI年增率降至1.5%以下，比較有機會降息。（編輯：林淑媛）1140313