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美國2月CPI年增2.8% 通膨微幅降溫

2025/3/12 21:38（3/12 21:44 更新）
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美國紐約民眾在曼哈頓一間超市選購肉品。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）根據美國政府今天公布的數據，今年2月，也就是川普重返白宮後的第1個完整月份，美國消費者通膨微幅降溫。但川普的貿易政策令市場惴惴不安，通膨頑固難降的疑慮仍揮之不去。

法新社報導，美國勞工部今天公布，2月消費者物價指數（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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）和去年同期相比增加2.8%，低於1月的年增3.0%。

儘管對政策制定者而言，2月通膨降溫是可以喘口氣的跡象，但要讓物價降回2%通膨目標，還有一段漫漫長路要走。

全球最大經濟體美國現在面臨經濟下行、短期通膨的擔憂，這是由川普（Donald Trump）擴大加徵關稅的舉措所觸發。

川普對進口鋼鋁課徵25%關稅的措施今天上路，美國重要貿易夥伴皆矢言將予以堅定回應。

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勞工部數據顯示，今年2月CPI月增0.2%，也低於1月的月增0.5%。

去除波動較大的食品和能源價格後，2月核心CPI年增3.1%，與之前相比也有所改善。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140312

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