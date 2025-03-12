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諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲：美國2次通膨發生機率不高

2025/3/12 19:51（3/12 19:56 更新）
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中華民國工商協進會12日在台北舉辦「2025工商協進會國際論壇」，邀請諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲（Myron Scholes）（圖）以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題發表專題演說。中央社記者郭日曉攝 114年3月12日
中華民國工商協進會12日在台北舉辦「2025工商協進會國際論壇」，邀請諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲（Myron Scholes）（圖）以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題發表專題演說。中央社記者郭日曉攝 114年3月12日
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（中央社記者劉千綾台北12日電）美國總統川普大打關稅戰，引發通膨升溫疑慮。諾貝爾經濟學獎得主麥倫·舒爾茲表示，美國聯準會致力壓抑通膨，且目前美國實質利率2.5%，2次通膨出現的機率不高；若聯準會成功控制通膨，也可能出現有利於股市的「金髮女孩經濟」。

工商協進會今天舉辦國際論壇，邀請諾貝爾經濟學獎得主麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題發表專題演講。

舒爾茲表示，美國通膨現象已逐步改善，但若發生二次通膨，將對美國造成相當嚴重的影響，尤其現在美國政府希望製造業回流，短期內生產成本一定會增加，也會產生很多的摩擦力，因此仍須注意通膨發生的風險。

他指出，美國社會有債務、人口老化、低碳轉型等因素可能推升通膨壓力，不過可透過AI技術提升經濟生產力，增加人力資本或財務資本的價值，如此一來就可避免發生通膨。

舒爾茲認為，經濟最重要的生產引擎是AI，AI有助提高生產力，帶動經濟成長，包括AMD、Google和微軟等公司能替消費者創造更好的解決方案、產品和服務等，他樂觀看待AI市場發展。

談及AI對生產力的影響，他提醒，如何訓練AI模型處理例外和極端的情況，是AI應用發展的重點，人類應善用科技做事情，將科技當作助理，協助提升生產效率，而非讓科技取代人類。

雖然美國通膨壓力未散去，但舒爾茲表示，美國聯準會（Fed）肩負控制通膨、經濟成長2大任務，目前觀察聯準會已放棄追求經濟成長，致力於壓抑通膨，且現在美國實質利率2.5%，因此第2波的通膨出現的可能性不高；在1970年代或2007年金融海嘯時期，實質利率為負，因此才發生2次通膨。

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面對川普揮舞關稅大刀，牽動國際政經變局變化，舒爾茲表示，雖然現在有關稅變數，但相信美國聯準會有足夠的手段因應，若聯準會成功控制通膨且經濟沒有嚴重衰退，可能出現有利於股市的「金髮女孩經濟」。

「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）是運用於投資市場的說法，源自於英國童話故事「金髮女孩與3隻小熊」，意味著經濟環境處於不冷不熱、適中的狀態，經濟溫和成長、低通膨，這樣的環境有助於帶來資金行情。（編輯：潘羿菁）1140312

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