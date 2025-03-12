關稅戰經濟衰退疑慮股市續跌 川普：不擔心賣壓也未見衰退即將到來

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普對於加拿大鋼鐵將加徵關稅的規模說法不定，加劇外界對他貿易政策恐致美國走向經濟衰退的疑慮，全球股市今天續跌。川普說，「我並不擔心」賣壓出籠。

法新社報導，在華爾街股市方面，道瓊工業指數收跌1.1%，標準普爾500指數下挫0.8%，科技股為主的那斯達克指數小挫0.2%。那指前個交易日重挫4%，為2022年以來最重單日跌幅後，特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）反彈收高。

歐洲股市主要指數收黑，亞股多數也如此。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）資深證券分析師布里茲曼（Matt Britzman）說：「市場緊張不安，震盪似乎是唯一能確定的事，白宮致力推向新時代，似乎樂見股市連帶受累。」

投資者最初對川普贏得2024年11月總統大選表示歡迎，樂觀認為他承諾的減稅和撤銷管制將振興這個全球最大經濟體，並幫助推動股指創新高紀錄。

但外界愈來愈擔心美國對主要貿易夥伴的關稅措施將重新引燃通膨，迫使聯邦準備理事會（Fed）再度開始升息並導致經濟衰退。

川普自今年1月就職以來宣布對加拿大、墨西哥和中國商品全面加徵關稅。美國對鋼鋁加徵關稅措施明天生效，對巴西、韓國和歐盟等範圍廣大製造業者造成衝擊。

川普今天稍早指出，他將對加拿大鋼鋁課徵的關稅稅率加倍至50%，因應加拿大安大略省（Ontario）對輸往美國3州的電力徵收25%附加費。

但到了下午，這項計畫已被取消，加拿大在午夜過後面臨原定的25%關稅。

川普表示經濟正面臨「過渡期」且拒絕排除衰退風險後，分析師說，投資人擔心川普似乎較昔日首度執政時更願意見到股市下跌。

交易平台XTB研究主管布魯克斯（Kathleen Brooks）說：「市場面對的問題為，這是一場人為的危機。」

她表示，川普莽撞的經濟政策嚇壞了投資者，「問題在於是否會持續讓美國經濟命脈的消費者受到驚嚇」。

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川普今天淡化外界對他處理經濟的疑慮，稱他沒有「看到」經濟衰退即將到來，且無視華爾街股市持續下跌。

他在白宮告訴記者，「我並不擔心」賣壓出籠。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140312