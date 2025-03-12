川普揚言徵報復性關稅 加國安大略省停收電力附加費

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美國總統川普今天揚言，將對加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵關稅，以報復加拿大安大略省對輸往美國3州的電力徵收25%附加費。安大略省長與美商務部長談話後，同意暫停徵收電力附加費。

加拿大安大略省（Ontario）昨日起對輸往美國紐約州、密西根州及明尼蘇達州的電力徵收25%附加費，以報復川普（Donald Trump）對部分加拿大商品及能源徵收進口關稅。

川普今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，有鑑於安大略省對輸美電力徵收25%關稅，他已指示美國商務部長對從加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵25%關稅，將關稅調升至50%。新措施原本將於明早生效。

國家廣播公司新聞網（NBC News）下午報導，安大略省省長福特（Doug Ford）表示，在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同意進行貿易會談後，他將暫停對美國徵收電力附加費。

同時，盧特尼克在社群媒體Ｘ推文表示，「川普總統今天早上在真實社群明確表達我們對安大略省徵收能源稅的立場，很高興他們把話聽進去了」。

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盧特尼克也在Ｘ發布他與福特的共同聲明。根據聲明，盧特尼克與福特針對美加經濟關係進行了富有成效的對話，並同意明天與福特在華府正式會面，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將參與會談，在美國4月2日實施對等關稅前，共同商討美墨加協定（USMCA）的更新內容。

聲明指出，安大略省也為此同意暫停對紐約州、密西根州及明尼蘇達州徵收25%附加費。（編輯：洪啓原）1140312