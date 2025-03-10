美國商務部長：經濟不會衰退 反駁川普說法

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天拒絕排除美國經濟今年將陷入衰退的可能性，商務部長盧特尼克被問到美國民眾是否應該為經濟衰退做好準備時，他則表示：「絕對不是。」

法新社報導，當川普被美國福斯新聞（Fox News）直接問到今年可能出現經濟衰退時說：「我討厭預測這樣的事情。」

他說：「有一段過渡期，因為我們正在做的事情非常大。我們正把財富帶回美國。」他還說：「這需要一點時間。」

川普的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天被問到經濟衰退的可能性時，給出更加明確的答案。

盧特尼克接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問，被問到美國人是否應該為經濟衰退做好準備時說：「絕對不是」。

川普對加拿大、墨西哥、中國等國斷斷續續地發出關稅威脅，讓美國金融市場陷入混亂，消費者對今年的前景感到不確定。

美國股市剛剛結束自去年11月總統大選以來最糟糕的一週。美國消費者信心指數下降，因為已經飽受多年通貨膨脹之苦的購物者，準備迎接關稅可能帶來的價格上漲。

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川普的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）正策劃大規模政府裁員，加劇人們的憂心。

當被問及是否可能會有衰退，並要求澄清他的言論時，川普在空軍一號（Air Force One）上對記者表示：「誰知道呢？」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140310