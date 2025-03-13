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台積電收黑 台股終場跌316點失守年線

2025/3/13 14:09（3/13 14:46 更新）
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台股13日開高走低，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，台積電等權值股後繼無力，盤中漲幅回吐翻黑，盤勢大幅震盪。中央社記者王騰毅攝 114年3月13日
台股13日開高走低，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，台積電等權值股後繼無力，盤中漲幅回吐翻黑，盤勢大幅震盪。中央社記者王騰毅攝 114年3月13日
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（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天開高走低，早盤一度勁揚逾270點，突破22500點，但市場信心不足，加權指數盤中翻黑，終場跌316.68點，收在今天最低21961.68點，失守22000點與年線約22249點，跌幅1.42%，成交值新台幣3652.56億元。

電子類股指數未能延續早盤反彈氣勢，11時左右翻黑，終場下跌1.65%，成交比重約67%。代表中小型股的櫃買指數收跌1.11%。傳產族群的航運跌0.8%，鋼鐵下挫1.36%，塑膠類股重跌3.52%。

3大電子權值股回檔，台積電終場下挫2.33%，收965元，回測年線；鴻海跌1.47%，收在168元；聯發科跌1.42%，收1390元。

機器人概念股新漢將參加下週舉行的輝達（NVIDIA）GTC技術大會，今天股價攻漲停95.7元，成交量超過4400張。凌華、凌群漲逾1%。

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記憶體族群的華邦電開高走低，收在20.7元，跌幅1.43%；南亞科力守紅盤，終場收41.6元，漲幅2.59%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，目前市場信心還很脆弱，台股未能站穩年線，需要一些時間沉澱籌碼，不排除仍有破底可能性，後續需等待川普關稅利空鈍化及美國科技股止穩，指數才有比較大的表現空間。（編輯：潘羿菁）1140313

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台股13日開高走低，盤中漲幅回吐翻黑跌勢持續擴大，終場加權指數下跌316.68點，收在21961.68點。中央社記者王騰毅攝 114年3月13日
台股13日開高走低，盤中漲幅回吐翻黑跌勢持續擴大，終場加權指數下跌316.68點，收在21961.68點。中央社記者王騰毅攝 114年3月13日
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