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股匯不同調 新台幣收32.962元改寫逾1個月新低

2025/3/12 18:35（3/12 18:49 更新）
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新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）台積電ADR上揚，激勵台股擺脫近日頹勢，順利收漲，不過新台幣兌美元未能同步，貶勢持續擴大，盤中一度進逼33元整數大關，終場收在32.962元，貶7.8分，改寫逾1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.43億美元。

美國總統川普（Donald Trump）關稅威脅造成的不確定性環伺，拖累美股4大指數收盤盡墨，不過輝達和台積電ADR上揚，提振市場情緒，台股今天在台積電擺尾、電子撐盤之下，終場收在22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。

台股甩開連日陰霾，震盪走高，但新台幣兌美元未能同步，今天以32.89元開盤後，旋即貶破32.9元，午後更因外資加大匯出力道，跌勢擴大，最低觸及32.97元，進逼33元整數大關。

外匯交易員指出，美元指數跌深反彈，亞幣紛紛示弱，加上外資已經連12賣，在匯市仍有匯出，雙重壓力導致新台幣積弱不振。

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外匯交易員分析，美元已經揮別強勢格局，慢慢看到亞幣反彈的契機，只是時序沒到月底，出口商不急於拋匯，熱錢又持續流出，使得新台幣走勢略顯疲弱。

央行也在今天出爐的業務報告中指出，今年以來，國內股匯市呈同步下跌，主要反映外資賣超台股，台股因而下跌2.50%，外資並淨匯出98億美元，導致新台幣對美元匯率貶值0.42%。（編輯：楊蘭軒）1140312

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