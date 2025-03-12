加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電擺尾電子撐盤 台股收漲207點收復年線

2025/3/12 14:05（3/12 14:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股12日終場收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。（中央社檔案照片）
台股12日終場收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台股今天走勢開高震盪，中午過後外媒報導消息牽動台積電股價回落，高低震盪價差19元，影響加權指數近153點，其他電子權值股穩盤，台積電擺尾，終場台股收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。

路透（Reuters）今天中午引述4名知情人士消息報導，台積電正與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）等晶片大廠洽商，投資一家合資企業，這家合資企業可能營運英特爾（Intel）的晶圓廠。

台股尾盤拉出一筆新台幣271.25億元買盤，帶動加權指數反彈，台股今天成交值3391.91億元，電子股終場上揚1.32%，金融終場小漲0.34%，代表中小型股的櫃買OTC指數收漲0.23%。股價超過千元的高價股維持「十七千金」。

台積電擺尾收988元，漲17元，漲幅1.75%，鴻海漲1.19%，聯發科漲1.81%，日月光投控上揚1.92%，台達電勁揚4.59%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達漲1.96%，緯穎翻黑小跌0.77%。

google news透過 Google News追蹤中央社

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國總統川普啟動關稅戰，市場憂心經濟衰退歷史重演，目前來看川普關稅政策仍是作為談判的手段，預期股市波動加大，高股息可提供下檔防禦力和資金避風港。

劉宇衡指出，目前台股市場殖利率均值約在2.3%，預期2024年度配息可望回復成長，可留意長期配息穩定族群，以及殖利率在市場均值之上又有高度成長標的。（編輯：林家嫻）1140312

劉宇衡
台積電跌20元守住1100元 台股下跌226點回測5日線
川普
面對川普與蒲亭 歐盟國防計畫能否嚇阻俄羅斯路透：台積電邀輝達超微等成立合資企業 擬營運英特爾晶圓廠
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股漲207.27點
17
更多編輯台推薦新聞：