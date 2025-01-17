超高齡社會到來 主計總處2025年起按月公布高齡家庭CPI

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）2025年台灣正式迎來超高齡社會，每5人就有1人是老年人口，為了因應社會變遷，主計總處精進統計資料應用價值，除了去年起首度公布年度高齡家庭CPI（消費者物價指數），今年起，更將高齡家庭CPI發布週期由按年改為按月，資料時間回溯至2018年。

主計總處依國民所得統計評審會決議，自2024年起，按年發布高齡家庭CPI，今年為2次公布，不過隨著台灣人口結構日趨老化，相關資料應用需求提高，主計總處表示，高齡家庭CPI自2025年2月7日起（發布資料時間為2025年1月數據），發布週期由按年改為按月，並追溯公布2018年以來各月指數。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，美國、日本均有編列高齡CPI，新加坡每5年公布一次，韓國以前曾經編列，但近年並未再更新。

台灣方面，主計總處創編時，參考主要國家邊算高齡或退休家庭CPI的實務經驗，將高齡家庭界定為「戶內人口皆為65歲以上家庭 」，按消費支出情形計算高齡家庭CPI權數結構，查價時，也會針對少數項目進行調查。

曹志弘說明，多數消費行為結果不分年齡，舉例來說，購買蔬菜、水果、便當，以及日用品，不會因為消費者年紀不同而售價不同，「（高齡家庭）9成以上（查價）樣本跟全體家庭一樣」。

至於剩下的少數1成，曹志弘說明，政府規定的交通費率，如公車、火車票價，訂有敬老票價，價格較優惠，以及部份醫療院所針對65歲以上的病患，掛號費不同，或是保險也會因年齡而有不同保費。

曹志弘表示，部分國家是以全體CPI直接推算高齡家庭CPI，台灣作法更細緻，有針對部分差異項目另外調查。

觀察CPI權數結構，一般家庭CPI權重最大為食物類、其次是居住類，交通及通訊類排名第3，醫藥保健類最末；高齡家庭則是居住類權重最大，其次是食物類，第3雜項類，醫療保健類排名第4，衣著類最末。

曹志弘表示，以權數結構來看，幾乎所有國家的高齡家庭CPI，居住及醫藥保健類的權數都比全體家庭高，食物類權數也會偏高。

至於台灣高齡家庭CPI已連續6年高於全體家庭平均CPI，意味高齡家庭面臨的通膨壓力，反而比全體家庭平均還要大。

曹志弘解釋，高齡家庭少了學費、育兒等相關支出，消費以基本生活所需為主，居住類部分，即便是自有住宅，因概念上是居住服務，仍會依設算租金行情計入，近年正好房價、租金漲勢較顯著，便有所反映。

此外，政府近年調漲掛號費及部分藥物負擔，以及外籍看護費用，分別反映在醫療保健類及雜項類當中，均推升高齡家庭CPI漲幅。

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雖然主計總處精進統計發布頻率，讓高齡社會相關數據更完整，中研院社會所研究員林宗弘建議，台灣步入超高齡社會，人口結構將對各面向的挑戰，主計總處揭露高齡家庭CPI，提供對高齡家庭面對消費物價變化的資訊，但台灣對高齡者經濟、就業、投資了解仍不足，如65歲以上民眾退休後，收入來源為何，以及台灣房屋自有率很高，高齡者是否居住自有房屋，又或是有無其他租金收入，都希望能有相關統計。

另外，政府鼓勵高齡就業、延後就業，林宗弘認為，政府應該更細緻釐清高齡勞動力現況，如退休後有沒有再就業、再創業，若有的話，可進一步對這些群體深入分析，獲得資訊可作為後續政策參考。（編輯：潘羿菁）1140117