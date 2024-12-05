11月房租漲2.66%飆28年半新高 主計總處：無轉下跡象

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）去年下半年起，房市迅速升溫，影響慢慢擴及至租屋市場。主計總處今天公布11月消費者物價指數（CPI）年增2.08%，其中房租漲勢驚人，達2.66%，創下28年半以來最大漲幅。主計總處直言，目前看不到向下趨勢。

主計總處統計，11月房租指數年增率達2.66%，為民國85年6月以來、28年半最大漲幅。

主計總處專門委員曹志弘表示，房租指數自111年7月起，漲幅便大於2%，漲勢延續至今，今年第2季、第3季漲幅擴大，落在2.3%至2.6%的區間，11月又小幅往上，升至2.66%。

曹志弘表示，推動房租漲勢的原因包含整體物價上漲，住宅維修費居高，以及房價、利率走揚，上述因素除了通膨漲勢趨緩，其餘沒有明顯改善。

曹志弘說明，以內政部最新公布住宅價格指數看來，房價還在上漲，利率也沒有調降，支撐房租上漲的因素並未排除。

曹志弘認為，11月的房租指數年增2.66%，和10月的2.53%相比，不算顯著跳升，而且今年6月也出現2.6%的增幅，房租漲勢居高，並沒有進一步擴大的跡象，但「往下更沒有」。（編輯：潘羿菁）1131205