全台十大飆漲生活圈房價 八堵車站翻倍打趴六都

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（中央社記者何秀玲台北29日電）根據591新建案統計全台生活圈房價，漲勢前10名地區涵蓋全台各地，其中位於基隆暖暖區的「八堵車站生活圈」，打趴六都奪冠。2023年此區新屋平均成交單價22.21萬元，今年已飆升至46.64萬元，漲幅109.9%，大漲逾1倍，每坪更比去年高出24萬元。

數字科技旗下591新建案今天發出新聞稿，分析近年房價受營建成本、通膨及資金行情，甚至是新青安優惠房貸鼓舞，即便政府打炒房力道一次比一次重，仍難以撼動其半分。

591新建案總編輯李忠哲指出，明年房市最大變數，會聚焦在銀行房貸水位上，倘若貸款問題未獲緩解，首當其衝的中古市場、甚至是交屋量體大的外圍新興重劃區，出現因資金壓力而釋放的大量物件，價量確實有機會出現修正。

他指出，反觀蛋黃區雖存在價格基期較高疑慮，卻也有小宅及地段等優勢，預期仍會是建商及消費者想進場的最大共識，價量不至於有太大波動。

這次漲幅居冠的八堵車站生活圈，除了搭上基隆捷運題材，尚有貼近雙北且價格親民等利多，這次價格能狂飆，一方面是當地拜推案稀少所賜，另一方面則是有指標案進場。

亞軍為松山車站生活圈，2023年新屋平均成交單價102.49萬元，2024年上漲至136.64萬元，漲幅33.3%。

591新建案分析，當地因開發早，周邊多為屋齡較高的中古大樓及公寓，加上當地可供開發的大面積素地稀缺，據591生活圈顯示，這次漲幅突破3成，主因就是在台北小巨蛋、南京復興等精華區塊有不少預售豪宅案交易，大幅拉高區塊價格，使當地出現補漲潮所致。

排名第3的光榮碼頭生活圈位於高雄前金區，去年與今年相比，新屋平均成交單價年漲幅27.9%，當地除了有輕軌站之外，鄰近亞灣區搭上AI產業議題火熱，讓當地房價看漲。（編輯：張均懋）1131129