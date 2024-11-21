合庫：買方期待價格修正等3因素 保守看未來半年房市

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（中央社記者張璦台北21日電）央行9月出重拳打炒房，合庫金今天在法說會上表示，相關措施主要影響投資客與非首購族群，對合庫業務影響有限，因為今年前9月新青安等首購占合庫新撥貸比重約79%；在資金成本提高、政府打炒房、買方期待價格修正3因素下，對未來6個月房市景氣持保守看法。

合庫金控今天舉行線上法說會，金控總經理蘇佐政主持。合庫金113年前3季合併稅後淨利為新台幣162.25億元，較112年同期增加8.24%，每股稅後淨利1.04元。

合庫金表示，集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，前3季稅後淨利為155.55億元，較112年同期成長逾1成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較112年同期成長9.19%及7.16%，逾放比率0.17%，備抵呆帳覆蓋率678.06%，資產品質穩健。

針對股利發放政策，合庫金說明，為持續擴充規模、增加獲利能力，在兼顧相關法規下，就可供分配盈餘提撥30%至100%分派股東股利，其中現金股利不低於股東股利的10%，其餘為股票股利。

會中法人、媒體關切房貸議題，合庫金表示，合庫銀截至10月底房貸餘額約7600億元，較去年同期成長18%，全年成長率應會相當；第7波選擇性信用管制主要影響投資客以及非首購，目前合庫房貸承作以新青安（借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅者）等首購為主，首購占前9月新撥貸比重約79%，因此信用管制對合庫業務影響有限。

合庫金指出，目前房貸首購利率2.478%起，將視客戶資歷、貢獻度個案評估調整。

展望後市，合庫金表示，在資金成本提高、央行端出信用管制，且買方期待價格修正的心態不變之下，不論成屋或是預售屋市場交易都陷入萎縮，市場觀望氣氛較重，所以保守看待未來6個月的房市景氣。

土建融方面，合庫金表示，10月約月增18億元，目前央行對於建商的購地貸款成數、土地取得融資後動工期限等多項政策，都沒有放寬，一般建築案件雖漸趨保守，但建商也積極轉向開發都更危老案。

針對換匯交易（SWAP）收益表現，合庫金表示，前3季SWAP收益約92億元，較去年同期增加26億元，但因台美之間利差波動，10月收益已有縮水，目前預估今年全年仍可突破100億元，明年情形端視美國聯準會（Fed）決策，如果繼續降息，SWAP收益可能不如今年。

至於第4季投資策略，合庫金指出，美國總統大選結束，全球屏息以待當選人川普未來政策的落實度，考量政經不確定因素仍多，股市方面會機動調整投資組合與操作策略，慎選營運穩健、具配息能力個股，審慎分批逢低布局；另外，目前持有台股部位，大約是在300億至400億元區間進行操作，前3季股票投資及股利收入約32億元。

海外營運表現，合庫金表示，美國、香港地區較佳，中國、柬埔寨則相對弱勢；中國景氣持續下滑，因此有進行曝險額度管控，柬埔寨主要則因不動產市場動能不佳。

針對國內經濟走勢，合庫金指出，台灣今年第4季因AI相關應用持續擴展、輝達AI晶片出貨，加上年底歐美採購潮，可望持續帶動台灣出口，多數預測機構已上修今年全年經濟成長率至4%左右，是相對不錯的表現。

合庫金進一步表示，明年出口因AI、高效能運算等需求延續，加上傳統產業回補庫存，且AI產業帶動國內半導體業擴充高階產能，投資動能不會太弱，企業調薪、勞動市場穩健，若股市明年表現與今年相當或更好，財富效果也會推升民間消費，目前普遍預期明年經濟成長率將達約3%。（編輯：楊蘭軒）1131121