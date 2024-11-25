央行12月再推新房市管制？ 台經院估短期不太會出手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北25日電）央行12月將召開第4季理監事會議，外界關注是否可能再有第8波選擇性信用管制。台經院今天表示，央行9月推出的管制不會那麼快看到改變，預期央行還會觀察一段時間再出手調整，評估央行管制措施、新青安嚴控措施短期不太有鬆綁機會。

台經院今天上午舉行景氣動向調查記者會，公布10月製造業、服務業、營建業測驗點。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真表示，央行主要觀察房價變化、不動產貸款集中度等指標，9月推出的管制措施可能不會那麼快看到改變。不過，民眾認為房價還會上漲的比例已大幅降低，房價維持高檔震盪，央行持續關注第7波管制後的效果，後續不會那麼快有其他動作。

劉佩真指出，目前看起來央行相關措施已有初步效果，房市量能有相對萎縮，預期央行還會再觀察一段時間，才會在適當時機調整，預期央行實施的選擇性信用管制與新青安嚴控措施短期不太有鬆綁機會。

10月營建業營業氣候測驗點103.83點，上揚2.62點，結束連續3個月下跌走勢。劉佩真指出，營造業鄰近年底趕工潮，但礙於住宅市場買氣較為疲弱影響房屋建築工程，加上中國當局強制要求鋼廠減產，恐導致鋼鐵報價上揚，營造業建材成本仍居高不下，目前營造業10月景氣屬持平態勢。

展望未來半年景氣，劉佩真表示，營造業趨向樂觀，主因為明年台灣整體公共建設預算將超過今年新台幣7800億元，有效挹注產業動能，其他半導體業者仍持續推進建廠計畫，有利於機電整合工程業者的接單。

至於房市部分，劉佩真表示，10月主要房屋仲介業者月增率交易量多呈下跌，10月六都建物買賣移轉件數月增率為-12.8%，跌幅呈現擴大，預期11月、12月六都買賣移轉棟數年增率仍會呈負數。不過，考量今年上半年房市高度成長，因此全年來看，六都建物買賣移轉件數仍有機會成長1成。

劉佩真說明，央行今年9月推出第7波選擇性信用管制，已經有看到初步成果，加上銀行持續緊縮貸款政策，房市下半年整體降溫，但房價截至第3季未出現下滑態勢，預估今年整體房市還是價量齊揚。

不過，劉佩真指出，未來半年國內房貸利率仍會持續在2%以上一段時間，對民眾而言，購屋負擔仍較為沉重，明年房市相對趨緩，交易結構上會轉為量縮價格盤整格局。（編輯：林淑媛）1131125