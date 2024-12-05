颱風影響11月CPI再破通膨警戒線 菜價飆近2年新高

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）颱風接連來襲，蔬果價格跟著上漲，主計總處今天公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%的通膨警戒線，達2.08%；其中蔬菜年漲19.43%，創近2年的新高紀錄。

主計總處今天公布11月CPI年增率為2.08%，扣除蔬果、能源後的核心CPI為1.74%，漲幅雙雙較10月擴大。

主計總處專門委員曹志弘說明，近期颱風接連來襲，風災、豪雨造成農產損失，蔬果價格續居高檔，尤其蔬菜年漲19.43%，為22個月來最大漲幅，光是蔬菜、水果二者合計，就影響CPI總指數達0.52個百分點。

值得注意的是，11月外食費漲幅也擴大，再次突破3%，升抵3.06%，為近8個月最高水準。

曹志弘表示，回顧近期走勢，外食費漲幅高點落在去年第2季，而後逐季收斂，今年第2季起便低於3%，雖然11月略高，但前幾個月也在2.96%、2.98%附近區間，差異不會太大。

至於外界關心的17項重要民生物資CPI，則延續下跌趨勢，年減0.2%，其中雞蛋因供過於求，仍下跌20.93%。

綜觀物價情勢，曹志弘認為，近期受到颱風、豪雨影響，蔬果價格居高，推升物價漲幅，不過從扣除蔬果、能源後的核心CPI來看，不只連續7季下跌，漲幅更是連8月小於2%，以此研判，整體物價還是相對平穩。

不過曹志弘也說，民眾購買蔬果、外食的頻率較高，若按購買頻率觀察CPI，「每月」至少購買一次者，上漲2.92%，使得民眾對物價上漲感受依舊深刻。（編輯：楊凱翔）1131205