菜價較去年同期貴1倍 農業部估春節前採購高峰期回穩

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）通常入秋菜價趨平價，今冬仍是去年2倍價。農業部長陳駿季今天表示，主因受連續颱風襲台影響產區復耕所致，預計月底到明年春節過年前，菠菜、萵苣、高麗菜等供應會增趨穩定。

根據農業部農糧署官網顯示，近來菜價持續偏高，今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣59.1元，昨天（3日）為本週開市首日，又再攀上6字頭、達61.2元，約是去年同期2倍價、貴了1倍。

主因與葉菜類供應量較往常正常供應量少了100多公噸有關，農糧署官網顯示交易均價每公斤攀上罕見的5字頭，今天也達54.9元，為去年同期20多元的2倍。

陳駿季今天出席立法院經濟委員會繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，會前受訪時指出，整體菜價還是比過往高，跟今年連續3個颱風襲台有關。

具體影響方面，陳駿季說，特別是颱風康芮、山陀兒造成蔬菜產區受損，且3颱時間接近，產區復耕總遇到另一個來襲影響所致，所以菜價持續維持在高檔。

陳駿季進一步說明，菠菜、萵苣等，在天氣較穩定下會陸續增供上市，包含高麗菜之前監控機制顯示為紫燈、超量栽種，都會增量上市，預計今年底到明年過年春節前（採買高峰期），蔬菜供應量、菜價會趨於穩定。

他也說，短期內則會盡快協調農民團體釋出庫存，高麗菜會在全聯、家樂福等通路供應銷售。

不過水果方面，陳駿季說，比較困擾，因為大部分一年一季產出，不管蜜棗、柑橘類等春節應景水果，受天災影響，供應量會比過往少，量少價格提高是一定的現象，會提供更多元水果上市來替代。（編輯：陳政偉）1131204