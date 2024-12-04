本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

菜價較去年同期貴1倍 農業部估春節前採購高峰期回穩

2024/12/4 10:35（12/4 11:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市北投區民眾在市場採買蔬菜。（中央社檔案照片）
台北市北投區民眾在市場採買蔬菜。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）通常入秋菜價趨平價，今冬仍是去年2倍價。農業部長陳駿季今天表示，主因受連續颱風襲台影響產區復耕所致，預計月底到明年春節過年前，菠菜、萵苣、高麗菜等供應會增趨穩定。

根據農業部農糧署官網顯示，近來菜價持續偏高，今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣59.1元，昨天（3日）為本週開市首日，又再攀上6字頭、達61.2元，約是去年同期2倍價、貴了1倍。

主因與葉菜類供應量較往常正常供應量少了100多公噸有關，農糧署官網顯示交易均價每公斤攀上罕見的5字頭，今天也達54.9元，為去年同期20多元的2倍。

陳駿季今天出席立法院經濟委員會繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，會前受訪時指出，整體菜價還是比過往高，跟今年連續3個颱風襲台有關。

具體影響方面，陳駿季說，特別是颱風康芮、山陀兒造成蔬菜產區受損，且3颱時間接近，產區復耕總遇到另一個來襲影響所致，所以菜價持續維持在高檔。

陳駿季進一步說明，菠菜、萵苣等，在天氣較穩定下會陸續增供上市，包含高麗菜之前監控機制顯示為紫燈、超量栽種，都會增量上市，預計今年底到明年過年春節前（採買高峰期），蔬菜供應量、菜價會趨於穩定。

他也說，短期內則會盡快協調農民團體釋出庫存，高麗菜會在全聯、家樂福等通路供應銷售。

不過水果方面，陳駿季說，比較困擾，因為大部分一年一季產出，不管蜜棗、柑橘類等春節應景水果，受天災影響，供應量會比過往少，量少價格提高是一定的現象，會提供更多元水果上市來替代。（編輯：陳政偉）1131204

#中央政府
#立法院經濟委員會
#高麗菜
#農業部長
#全聯
#家樂福
#陳駿季
#菜價
#農業部
#農糧署
#農業部農糧署
#山陀兒
#康芮
延伸閱讀
葉菜類罕見批發價5字頭 高麗菜1顆150元雞蛋供過於求卻漲價疑涉壟斷？陳駿季：需證據10月CPI年增1.69%逾3年半最低 颱風攪局估11月回漲
陳駿季
檳榔專法草案禁提供未成年 田間驗合格率逾8、9成台灣首度舉辦有機世界大會 支持有機農業發展
山陀兒
台南下營上帝廟3天法會 黃偉哲盼續推寺廟優質化4颱相繼襲台 曾文水庫11月入冬蓄滿放水刷新紀錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：