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鋸齒金屬獸鋏傷害大 野保法修法初審通過禁用

2024/12/4 19:26
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）立法院經濟委員會今天黨團協商通過野保法部分條文修正草案，農業部長陳駿季表示，這種有鋸齒的金屬獸鋏傷害性比較大，後續三讀過後全面禁用。林業署預計立法院本會期通過。

立法院經濟委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，中午進行黨團協商「野生動物保育法」部分條文修正草案，有關第19條、第21條、第21條之1及第51條1部分。

農業部法制處說明，第19條規範所有人獵捕野生動物都不能使用得的方法有八款，第七款為獸鋏。第21條之1規範原住民基於傳統文化、祭儀及非營利自用，而獵捕、宰殺或利用野生動物時，不受第19條第1項第2到6款獵捕方法限制，但須符合申請、備查等規定，因為不包含第7款獸鋏，等於宣告獸鋏全面禁用。

農業部林業署署長林華慶指出，包含第1款的使用炸藥或其他爆裂物，三讀通過後，也都不能再使用了。

而上述第2到6款的獵捕方法包含使用毒物，使用電氣、麻醉物或麻痺之方法，架設網具，使用獵槍以外之其他種類槍械，以及使用陷阱或特殊獵捕工具。

林華慶說，原住民申請狩獵時，也跟過去有很大的不同，過去要要填寫抓幾隻、幾種，這強人所難也違反原民文化，修法後則要先填寫獵區在哪，因為可能是別人活動的地方，會產生衝突，須讓對方知道，以及使用的獵法，都要事先填寫，之後再通報抓了什麼動物。

他舉例，不過像是喪事、嬰兒出生等無法預期，則可用事後備查方式處理。

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農業部法制處說，第51條之1的規範，原民若沒依法申報，獵捕到保育類野生動物，處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，但不再涉及刑事責任，若獵捕一般類野生動物，處1000元以上、1萬元以下罰鍰，不過首次違反不罰。林華慶說，這與有立委反映偏鄉宣導不易有關，原本要刪除，予以尊重後恢復首次違反不罰。

關於動保團體關注的山豬吊（金屬套索）未全面禁止。陳駿季說，有法律規範後，宣導原民改用踏板口徑縮小、線徑較粗的改良式獵具會更有效果，先試辦1年，再依據第19條第1項第8款「其他經主管機關核准之情形」公告限制使用大口徑、鋼索線徑太細的套索。林華慶說，原民申請狩獵時會告知規定，並提供改良式獵具，未來也會推動原民自主管理，透過其組織加強宣導。（編輯：李亨山）1131204

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