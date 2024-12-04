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振興花蓮農粉幣使用率8成3 農業部估可到逾9成

2024/12/4 11:57
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）為振興花蓮震災後農產業，農業部推出農粉幣遞延發送期到11月底止。農業部長陳駿季今天表示，受豪雨影響交通，現場使用的還有5萬多張未用，現在執行率83%，到使用期限可至9成以上。

為刺激民眾消費，促進花蓮震後復甦，農業部發行「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，共70萬張，原定7月1日起到10月31日止的發送期限，到10月下旬已領45.2萬張，為讓更多人參與，農業部原領用期限10月底，延1個月至11月底，使用期限延半個月至12月15日。

立法院經濟委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。陳駿季接受聯訪時說，現在執行率83%，預計年底可到90%以上，期待盡快大家利用假日去花蓮觀光旅遊消費。

他也說，農粉幣分成兩個部分，線上使用的只剩800多張還沒用，不過到花蓮使用的部分，還有5萬多張還沒用，主因是受颱風影響、連續豪雨交通中斷，使得到花蓮觀光消費的人潮沒辦法順利提高所致。

農業部農村水保署補充，農粉幣截至11月30日止，已使用56.55萬張，尚不含須縣府確認釐清資料的市集券約1萬張，預計到期的執行率約93%，剩餘經費會回置農村再生基金。

其中第1類票券（手機定位登入會員領取）尚約5.3萬張未使用，12月7前陸續到期；第2類（從心出花2.0平台滿千送）約800張未使用，最晚12月15日須使用。（編輯：陳政偉）1131204

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