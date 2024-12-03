檳榔專法草案禁提供未成年 田間驗合格率逾8、9成

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（中央社記者陳婕翎、楊淑閔台北3日電）12月3日是「檳榔防制日」，衛福部今天宣布年底前預告「檳榔危害防制法草案」，擬禁止供應給未成年人等。農業部說，已有農藥殘留限量表，近年田間抽驗，111年合格率95%、112年84%，113年執行中。

檳榔是口腔癌危險因子，衛福部預計提出「檳榔健康危害防制法草案」，預計年底前預告，將規範禁止嚼食場所、進行原料檢驗等。

衛生福利部口腔健康司副司長顏忠漢今天傍晚接受媒體聯訪時指出，檳榔生產與販售仍屬合法產業，但未來政府可能要求業者登錄，以便進行產品來源的追蹤與檢驗，確保檳榔原料符合標準，如重金屬或農藥殘留量等，強調管理目的是健康危害檢測，非阻止合法經營。

顏忠漢也提到，檳榔專法將以學校與兒少場所為重點管理對象，包含參考現行「菸害防治法」，要求業者不得供應檳榔給18歲以下未成年人及孕婦、明訂禁檳場所，如學校、安親班等，避免青少年模仿成人行為，開始接觸檳榔，導致健康危害。

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農業部長陳駿季告訴中央社記者，農業部這邊已有可使用在檳榔上的農藥殘留限量。農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華進一步說明，產地之外銷售據點產品由衛福部執掌管理，農業部這邊負責產地，已訂定百克敏、福化利、賽普洛、護汰寧等的殘留限量表。

農業部農糧署副署長黃昭興說，產地包含南投、屏東、嘉義及花蓮。農糧署組長莊岳峰說，全國栽種面積約3萬7292公頃，產值約新台幣65.6億元，近年每年檢測90件，111年抽驗91件，87件合格、合格率95%；112年抽驗98件，83件合格、合格率84%；113年目標抽驗90件，迄今抽驗56件，其中50件合格，持續執行中。（編輯：李亨山）1131203