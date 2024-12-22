加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張惠妹大巨蛋開唱居民怨晃動 北市稱震動影響不明暫不禁跳動
首頁 / 生活

檳榔專法規範銷售 業者嘆紅唇族萎縮生計雪上加霜

2024/12/22 17:14（12/22 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁、李卉婷屏東縣22日電）衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，禁止嚼用對象及場所等。檳榔大盤商認紅唇族已萎縮，應讓檳榔業自然消退就好；檳榔農戶直言，限制多，對種植者生計雪上加霜。

「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者營業須向主管機關登錄，販賣檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準等；隨專法預告，恐也影響相關產業。

屏東宋姓檳榔種植者今天告訴中央社記者，自己種植檳榔面積約3甲，每年收成產量的收入，也只能提供全家1年生活費，也沒有拿政府半毛錢補助，專法未來上路後限制那麼多，對於生計無疑雪上加霜。

宋姓檳榔種植者說，政府雖有鼓勵轉種可可、百香果等農作，但不見配套措施，也沒有完整產業鏈，輕易全面轉種恐太冒險；但考量未來專法實施後，嚼用的人會越來越少，下一步採檳榔園下雜種半日照的果樹來因應，像是香蕉、黃金果等。

嘉義縣檳榔大盤商莊信宗種植檳榔30多年，他發現紅唇族漸漸萎縮，且人口老化、檳榔樹過高等原因，許多檳榔園已棄收，市場呈現供過於求。

莊信宗說，由於紅唇族給人觀感不佳，現在年輕人幾乎不吃檳榔，紅脣族以基層勞工居多；政府現在設立專法本意是好的，但應順其自然，讓檳榔業漸漸消退。

吃檳榔50多年的蔡姓男子說，政府為了人民健康而將檳榔納管是好事，站在醫學防治來講，從源頭管理，守護人民健康。

蔡姓男子指出，早期檳榔是社交工具，好像沒有吃就跟不上潮流，曾經一口檳榔新台幣20元，可是通貨膨脹之下，檳榔價格沒漲反跌，現在以一包100元來講，裡面約有10顆。（編輯：陳仁華）1131222

延伸閱讀
檳榔專法草案預告兒少孕婦禁吃 擬原民文化不受限檳榔專法預告業者須營業登錄 衛福部盼健全管理檳榔專法草案禁提供未成年 田間驗合格率逾8、9成

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：