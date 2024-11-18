雞蛋供過於求卻漲價疑涉壟斷？陳駿季：需證據

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）雞蛋日產量維持12.55萬箱（每箱200顆），高於日需求量，但10月28日起批發價每台斤漲新台幣3元，調為34元，是否壟斷受到關注。農業部長陳駿季今天表示，還需要相關證據。

陳駿季列席立法院經濟委員會就114年度施政重點暨收支預算案進行報告，並備質詢。他在會前接受聯訪時表示，農業部對於雞蛋價格，尊重市場機制，並以供需狀況為主，關於日產量等數據，農業部每週會公布。

他並說，整個目前市場看到的價格，都是產地（產地價）、盤商（批發價）間的價格，不見得是每一個盤商（售出）的個別價格，絕對不是統一價格，是參考價格。

至於供過於求還漲價，媒體追問是否要請公平交易委員會進行壟斷調查。陳駿季說，整個雞蛋的價格有不正常異動，當然會啟動相關聯合稽查，包含透過公平會的部分，而是否壟斷，還需要相關證據。

近年國際爆發禽流感疫情引發全球缺蛋，國內嚴重欠缺蛋下價格飆漲，農業部因應立委要求，緊急進口雞蛋，並增加種雞進口量以補強蛋雞場的蛋雞供應，以提升產量，另外推出補助專案讓蛋農申請革新設備。

不過在國產蛋農仍以半開放式傳統方式飼養下，產量依舊無法穩定，近幾個月轉而變成供過於求，但是10月下旬起調漲。消基會質疑供過於求下調漲非常不合理，並指蛋價決定機制缺乏監督。（編輯：管中維）1131118