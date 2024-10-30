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蛋價漲涉壟斷？農業部尊重各主管機關職權

2024/10/30 13:59
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）雞蛋仍供過於求下，蛋農、蛋商決議漲新台幣3元。消基會質疑缺乏監督機制。農業部次長杜文珍說，相信蛋農、蛋商已知道相關訊息，若行政院消保處認為公平會須調查，就要請其啟動。

農業部官網顯示，國產雞蛋日產量已連續2週在12.7萬箱、12.6萬箱（每箱200顆），明顯超出全年平均日需求量12萬箱上下，加上國內缺蛋後市場需求縮減，賣壓加大。不過蛋價幾次調降後，可能觸及生產成本界線，蛋農、蛋商27日討論後決定漲3元，28日起批發價每台斤變成34元、產地價30日起變成24.5元。

由於是蛋農、蛋商一起討論決定，且與市場供過於求逆勢而為，有觸及聯合壟斷之虞。杜文珍接受媒體聯訪時說，相信媒體相關報導訊息，蛋農、蛋商應該都已知道。

有媒體追問公平交易委員會是否應該啟動聯合壟斷調查，杜文珍說，啟動機制就在行政院消保處消保官這邊，基於保護消費者權益，若認為公平會有需要啟動調查，就要請其啟動。

消基會28日除指這次雞蛋漲價不合理，並認為蛋農、蛋商決定蛋價的機制缺乏監督。但因農業部去年曾提供市場資訊，被質疑介入蛋價決定，已不再做相關資訊提供動作。（編輯：陳政偉）1131030

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