蛋價連2漲 產地、批發均調升2元

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（中央社記者張雄風台北3日電）台北市蛋商公會今天宣布，明天起雞蛋批發價調漲新台幣2元，7日產地價跟進，調漲後分別達新台幣36元、26.5元。這波調漲是連續2週雞蛋價格回升。

台北市蛋商公會表示，明天起雞蛋批發價每斤調漲2元，每台斤從34元調至36元，產地價7日跟進，每台斤從24.5元調至26.5元。這是繼上週調漲3元之後，連續2週調漲。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，之前幾波雞蛋調降，促使蛋農提早淘汰換羽作業；由於颱風康芮造成部分禽場受損，整體雞蛋供應量減少，加上近期高菜價、天氣轉冷等因素，均帶動雞蛋買氣，今天開會決定再調漲2元。

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根據農業部最新雞蛋產銷資訊，國內產蛋雞約3634萬隻，較前兩週蛋農自主減量前略少；每日雞蛋產量仍高達12.6萬箱，若以每箱200顆計算，仍超過每日國人所需逾120萬顆。

另外，農業部動植物防疫檢疫署今天表示，嘉義縣朴子市1蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，由嘉義縣家畜疾病防治所依標準作業程序執行5萬8480隻蛋雞撲殺銷毀。統計今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計36例（陸禽29場、鴨3場、鵝4場）。（編輯：管中維）1131103