4颱相繼襲台 曾文水庫11月入冬蓄滿放水刷新紀錄
2024/11/16 16:27（11/16 16:46 更新）
（中央社記者張榮祥台南16日電）颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔相繼來襲，如今11月入冬，全台最大水庫曾文水庫今天持續蓄滿調節性放水，刷新營運半世紀以來紀錄。
颱風天兔影響，曾文水庫昨晚9時起開始調節性放水，每秒15公噸，今天上午增至每秒60公噸，且因應中午高屏攔河堰進水口原水濁度最高達到9000NTU，再透過南化-高屏聯通管送水40萬公噸到高屏攔河堰，以降低原水濁度。
水利署南區水資源分署告訴中央社記者，截至今天下午3時，曾文水庫蓄滿，水位230.33公尺，有效蓄水量5億1099萬公噸，較滿水位多出33公分，且持續調節性放水，以當下入冬時節來看，已刷新曾文水庫營運51年來紀錄。
以全年調節性放水次數計算，以民國66年10次最多，其次是94年8次，79年6次，81年、96年、97年及今年都是5次。
連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量7522萬公噸，蓄水率95.86%，也接近蓄滿。嘉南灌區秋冬雜作已經開灌。
供應台南民生及工業用水的南化水庫也幾乎蓄滿，有效蓄水量8905萬公噸，蓄水率99.83%。（編輯：謝雅竹）1131116
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