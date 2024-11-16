颱風警報解除東北季風影響 17日北台降溫防豪雨

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象署今天上午解除颱風天兔海上及陸上警報，預測明天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，並有局部大雨或豪雨。

氣象署說，今天台東及南部地區仍有局部大雨的機率，晚上基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢逐漸增大，可能有局部大雨。

氣象署預報，明天花東地區降雨趨緩，不過白天開始東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛，有局部大雨或豪雨，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區也有局部大雨的機率，其他地方有零星降雨。

氣象署說，今天台灣各地及金門、澎湖高溫可達攝氏26至29度，各地低溫23、24度，馬祖整天21到23度，明天低溫及馬祖氣溫變化不大，北台灣高溫明顯下降，最高約25度，中南部及台東高溫上看30度。

氣象署預測，18、19日除東北季風影響，颱風萬宜已進入南海，外圍雲系隨著中高層氣流北上，會為台灣帶來較多水氣，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，有局部大雨的機率，桃園以北及宜蘭高溫會降至22度，中南部仍上看28度。

氣象署預估，東北季風影響，桃園以北、東北部地區及北部山區有局部短暫雨，東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態，要持續到25日。（編輯：李亨山）1131116