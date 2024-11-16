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颱風天兔影響釀1傷 高雄台南台東多處一度積水
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颱風天兔影響邊坡落石 明霸克露橋河床便道中斷

2024/11/16 11:06
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（中央社記者洪學廣高雄16日電）颱風天兔影響帶來風雨，台20線明霸克露橋河床便道因邊坡持續落石，今天上午再度阻斷。幸公路局昨天已預警性封閉，無人傷亡，目前正進場清理，預計中午12時清完。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段上午指出，受颱風影響，山區含水量較高，土石鬆軟易有落石發生，甲仙工務段人員上午巡視台20臨93線便道2k明霸克露橋河床便道，發現邊坡持續落石，造成河床便道阻斷，人、車無法通行。

所幸公路局昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡，目前搶修機具已進場清理落石及坍方，預計中午12時清理完成，後續視邊坡落石情形，檢討河床便道開放時段，儘速恢復道路通行。

甲仙工務段也提醒，目前台20線桃源山區持續下雨，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。（編輯：郭諭儒）1131116

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