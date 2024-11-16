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阿里山森林遊樂區、林鐵 11/17恢復開放及營運

2024/11/16 14:24（11/16 14:56 更新）
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颱風天兔警報解除，林業及自然保育署說，阿里山國家森林遊樂區17日上午8時恢復開放。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月16日
颱風天兔警報解除，林業及自然保育署說，阿里山國家森林遊樂區17日上午8時恢復開放。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）氣象署今天上午11時30分解除天兔颱風警報，林業及自然保育署說，阿里山國家森林遊樂區明天上午8時恢復開放，阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間，明天起恢復正常營運。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，颱風警報解除，降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，轄管的阿里山國家森林遊樂區積極投入人力巡查園區整備作業，訂於明天上午8時恢復開園，眠月線、台灣一葉蘭自然保留區亦恢復開放。

林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處說，阿里山林鐵無嚴重災情，今天已完成路線巡檢及清理作業，並進行列車試運轉。阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間，明天起恢復正常營運。

另外，阿里山國家森林遊樂區內之沼平、神木支線配合開園時間，明天上午9時恢復營運。祝山線於18日淩晨恢復營運。

林業保育署嘉義分署提醒民眾，雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區步道，以維自身安全。（編輯：謝雅竹）1131116

颱風天兔警報解除，阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間，17日起恢復正常營運，16日已完成路線巡檢及清理作業，並進行列車試運轉。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
颱風天兔警報解除，阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間，17日起恢復正常營運，16日已完成路線巡檢及清理作業，並進行列車試運轉。中央社記者蔡智明攝 113年11月16日
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