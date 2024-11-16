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颱風天兔警報解除 南台灣、台東防強陣風及大雨

2024/11/16 12:08（11/16 12:14 更新）
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中央氣象署觀測，颱風天兔16日上午11時減弱為熱帶性低氣壓。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署觀測，颱風天兔16日上午11時減弱為熱帶性低氣壓。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）颱風天兔已減為熱帶性低氣壓，中央氣象署今天上午11時30分解除海上及陸上颱風警報，但同時發布熱帶性低氣壓特報，南台灣、台東仍應防強陣風及大雨。

氣象署說，上午11時，天兔減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在台灣西南方近海、即鵝鑾鼻的西北西方約40公里處，以每小時7公里速度，向東北轉北北東移動，對高雄、屏東、台東及恆春半島的影響程度已降低。

氣象署發布熱帶性低氣壓特報，今天屏東、高雄沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，雲林以北沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署也發布大雨特報，今天起到晚上，台南、高雄、屏東、台東地區有局部大雨的機率；另外，今台灣附近各海面仍有2公尺左右浪高，尤其馬祖浪高可達有3公尺，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島可能有長浪。

氣象署統計，從14日0時到今天上午11時，颱風警報期間，累積降雨最多的是屏東縣大漢山485毫米，其次為台東縣土坂359.5毫米。（編輯：李亨山）1131116

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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颱風天兔減弱為熱帶性低氣壓 11時30分解除海上陸上警報
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