颱風天兔進逼 全台交通活動異動一覽【不斷更新】

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（中央社網站）颱風天兔朝台進逼，氣象署17時30分發布陸警，目前颱風中心在鵝鑾鼻南南東方，向西北轉北移動，對屏東及恆春半島將構成威脅。各地交通及活動陸續出現異動。中央社為您整理如下：

交通

船班

屏東東港、鹽埔碼頭往返小琉球船班15日中午後停駛

活動

台鐵「跟著總統去花東」

台鐵原訂17日開行的「跟著總統去花東」行程延到24日

12強棒球賽

世界12強棒球賽在台灣舉行，棒協表示若台北市宣布停班停課，會立即暫停當天賽事，待WBSC討論後，一併公布賽程異動資訊。

森林遊樂區

太平山森林遊樂區15日起預警休園

阿里山國家森林遊樂區15日上午8時起預警性休園、阿里山林鐵15、16日預警性停駛

（編輯：楊婕）1131114