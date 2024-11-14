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颱風天兔進逼 全台交通活動異動一覽【不斷更新】

2024/11/14 16:44（11/14 17:44 更新）
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受颱風天兔影響，阿里山林鐵11月15、16日全線列車預警性停駛。圖為阿里山林鐵祝山車站蒸汽火車。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月14日
受颱風天兔影響，阿里山林鐵11月15、16日全線列車預警性停駛。圖為阿里山林鐵祝山車站蒸汽火車。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月14日
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（中央社網站）颱風天兔朝台進逼，氣象署17時30分發布陸警，目前颱風中心在鵝鑾鼻南南東方，向西北轉北移動，對屏東及恆春半島將構成威脅。各地交通及活動陸續出現異動。中央社為您整理如下：

 交通

船班

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活動 

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12強棒球賽

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森林遊樂區

太平山森林遊樂區15日起預警休園

阿里山國家森林遊樂區15日上午8時起預警性休園、阿里山林鐵15、16日預警性停駛

（編輯：楊婕）1131114

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