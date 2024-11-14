颱風天兔來襲屏縣府籲農漁民防範 小琉球船班調整

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）颱風天兔來襲，氣象署預計今天下午5時30分發布陸警，屏東縣政府提醒農、漁民預作防颱準備。考量航行安全，往返小琉球船班明天中午後停駛，各業者末班船時間不一。

中央氣象署持續發布中度颱風天兔海上颱風警報，預計將於今天下午5時30分發布陸警。氣象署指出，今起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生機率，台灣東部、東南部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大。今天基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有較強陣風，明晨起基隆北海岸、東北部及東南部沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖將有8至9級強陣風。

屏東縣長周春米表示，已指示農業處聯繫各鄉鎮市公所加強颱風防範宣導，並呼籲農、漁民隨時注意最新氣象資訊，海上作業漁船密切注意天氣動態，做好防範準備；另若有農業災情顯現，應依農業天然災害救助速報作業規定速報，並彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，提醒農民善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災前種植情形及災後受損照片，提供公所彙整農作物災損情況。另外在低窪、易淹水蔬菜田，務必強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是9分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

針對漁業部分，鄭永裕說，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

考量外圍環流影響，屏東東港、鹽埔碼頭往返小琉球船班明天中午過後皆停駛，各業者末班船停航時間不一；11月16日停航與否，5家船公司皆視海象另行公告。（編輯：謝雅竹）1131114