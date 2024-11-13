甲辰正科南州迎王登場 秦府大千歲2度駕臨

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東三大迎王最終場南州迎王平安祭典今天登場，一早在林邊鄉崎峰海灘進行請王儀式；王駕於11時許駕臨，廟方指出，「秦府大千歲」為2度駕臨，為期6天的祭典正式開始。

南州鄉溪洲代天府迎王平安祭典請王、遶境，至送王跨越3鄉鎮，為屏東三大迎王中唯一。今天上午8時許，各宮廟陣頭循傳統集結崎峰海灘恭迎王駕，中壇元帥先鋒神轎巡掃沙灘、驅除穢氣。11時28分在一片掌聲中，廟方施放彩煙，在帥旗上寫下「奉玉旨代天巡狩秦王駕」，宣告「秦府大千歲」駕臨。

屏東縣長周春米致詞表示，迎王平安祭是地方盛事，東港、小琉球、南州三年一科迎王為地方除煞驅瘟，且有文化、觀光上的意義，在地宮廟多年來守護地方，要將這樣的盛典傳下去。南州鄉是壓軸場，大千歲降臨後將執行任務，保佑國泰民安、風調雨順，以虔誠的心感謝南州溪洲代天府。

廟方指出，南州迎王祭有幾項特別之處，上科2021年因COVID-19疫情，開始遶境全台祈福，此科也接續辦理，在7月環台6天祈福；迎王期間先鋒轎率兵巡夜，禁用燈光以免驚動宵小；遶境隊伍沿街「抓鬼」，將妖邪鬼魂抓回中軍府押禁，並在遷船遶境當晚進行夜審。

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南州迎王祭遷船遶境也開放遊客報名體驗，過火儀式男女不限，僅忌諱喪家與月事期間女子。黃姓在地居民表示，過火儀式傳統上禁止女性，廟方有感少子化衝擊，文化存續考量，才在民國70年代將規定略微鬆綁。

甲辰正科南州迎王祭典今天請王後遶境崎峰村，晚間過五王火儀式入府安座，14至16日王駕遶境 ，17日王船遶境、王船法會、36青刀巷龍虎平安橋祭改、夜審，18日凌晨崎峰海邊送王落幕。（編輯：郭諭儒）1131113

南州迎王平安祭典13日登場，上午在林邊鄉崎峰海灘進行請王儀式，廟方施放彩煙，在帥旗上寫下「奉玉旨代天巡狩秦王駕」，宣告「秦府大千歲」駕臨。中央社記者黃郁菁攝 113年11月13日