高鐵南延屏東 屏議員憂工期長、縣府盼儘速定案

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）高鐵南延屏東路線未定，屏東縣議員洪明江認為屏東站地點應開放討論，議員蘇資婷則對高雄案工期長表憂心。屏東縣長周春米表示，重大建設須中央支持，不管哪案盼迅速定案。

民進黨籍議員洪明江總質詢表示，高鐵南延屏東路線不是問題，而是車站設置地點，縣府未作民調理解縣民意願，也未在議會討論。高鐵未來延伸，屏東可能不是終點站，在此脈絡下六塊厝不是最好的地點，應可考慮潮州站。

國民黨籍議員蘇資婷表示，原本交通部選擇左營案，近日因為高雄部分民代、地方因素，提出改走高雄案，讓要進入二階環評左營案陷入停擺。當初評估左營案經費最低，重新選擇高雄案經費要暴增2倍以上，原本的高架軌道勢必要改地下化，工期必會拉長。

蘇資婷說，高鐵改走高雄線進入市區，不僅工期將延宕，車程更從15分鐘增加為24分鐘，將使屏東高鐵特定區發展受限。高鐵路線未定案，會影響科技產業設廠屏東決策，認為即便選高雄案，中央也要保證如期通車。

周春米答詢表示，縣府長期以來態度是「等很久了」，A、B案趕快定案就是好案，不過重大交通建設還是需要交通部支持。左營案疑慮是經鐵道局專業評估，以及環評後遇到問題，因此又回去檢討、考慮高雄案。這半年來備受關注，需要更多說明。縣府態度還是趕快定案。

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周春米說，走進高雄車站有利有弊，利為南高雄有個高鐵站進入，助益確實不同凡響，左營發展有目共睹。高雄市的規劃與大城市建設都予以尊重，如果是進到高雄車站再進屏東六塊厝，基本上就是走台鐵路線、採潛盾工法，這個面向上經濟效益、永續方面帶動更多城市發展效益大。

周春米說，在爭取重大交通建設推動，多面向利益要兼顧。總統賴清德上任以來耳提面命，地方要均衡發展，屏東長期以來交通建設較慢，賴總統也有注意到。中央各部會循均衡發展方向，屏東在國境之南發展速度要更快，縣府跟各部會密切聯繫，還沒有明確成果前努力爭取。（編輯：謝雅竹）1131112