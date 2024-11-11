班班有鮮乳屏東6成5保久乳 周春米：落實冷鏈設備

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）班班有鮮乳在屏東執行情形，目前縣內6成5學校採購保久乳；議員許馨勻今天總質詢表示，校園冷藏設備所需經費不多，盼以鮮乳為目標。屏東縣長周春米允諾落實冷鏈設備。

國民黨籍議員許馨勻今天總質詢表示，近日兒子1次帶回7瓶保久乳，教育部政策每週2次鮮乳，偏鄉才喝保久乳。屏東校園加強冷藏設備所需經費約新台幣270多萬元，不是很大的數字，希望縣府仍以班班有鮮乳為目標，盡快讓各校設備到位。另外，教師要注意配送、盯學生喝完，行政負擔也待解決。

周春米答詢指出，去年在議會報告就曾表達希望讓學童喝鮮乳，調查作業時進行中，即遇中央支持學童喝鮮奶，一下子需求量非常大，影響到屏東作業。縣府方向和政策沒有改變，就是班班喝鮮乳，全縣約1/3喝鮮奶，2/3喝保久乳，政策上路時有些學校冷鏈、冷藏設備未到位，因此選擇保久乳。

周春米說，9月檢討已要求每個學校都要有冷鏈及冷藏設備，學校經費不夠部分縣府預算支出，班班喝鮮乳政策明確，無法喝鮮乳孩童以含鈣豆漿代替；豆漿部分尚需一些時間，屆時考慮發券讓學童兌換，而非1次發給之前未領份量。

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屏東縣政府教育處指出，全縣約6成5喝保久乳，3成5喝鮮乳，依中央政策每週喝2次。全縣約1200名學童有乳糖不耐症，將供應含鈣豆漿，待中央提供共同供應契約廠商，就會訂購提供給學童。

班班有鮮乳上路以來引發許多執行面討論，全國教師工會總聯合會日前曾反映，此政策會大量增加學校行政負擔，影響老師投入教學時間；選擇鮮乳學校由於校內儲存設備問題，必須緊盯鮮乳到校時間，在30分鐘內完成發放；並盯學生在變質前喝完；另有家長反映，冷鏈設備尚未克服之前，不希望以保久乳替代，對於不喝保久乳的家庭來說，不樂見資源浪費。（編輯：李淑華）1131111