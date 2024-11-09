屏東首屆原民運登場 傳統文化納競賽項目

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）首屆屏東縣原住民族運動會登場，今天下午在來義高中舉行盛大開幕式。賽事除田徑、舉重等常見運動項目，也包含負重、狩獵等傳統文化相關競賽，屏東9原鄉皆派出選手。

原民會主委曾智勇Ljaucu.Zingrur表示，今年台灣參加2024巴黎奧運會選手共60名，其中原住民族選手有13名，為台灣奪得運動射擊、拳擊及舉重等3運動項目奧運銅牌，是台灣及族人的驕傲。原民會長期透過「原住民族專門人才獎勵要點」及多元智能計畫予以鼓勵，從基層栽培原住民體育人才，期望更多優秀族人繼續在國際體壇承先啟後、發光發熱。

曾智勇說，原民會大力支持首屆屏東原民運，競賽項目除槌球、田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、舉重、壘球及槌球等競賽項目外，更舉辦傳統競賽項目，包括射箭、拔河、路跑、負重、摔角、競舟、灑網、鋸木及狩獵，同時推廣體育及傳統文化。

屏東縣長周春米表示，屏東縣9原鄉都派出實力堅強的代表選手，全力角逐最高榮譽。參賽選手不僅在各類競賽項目中展現卓越體育實力與天賦，同時力爭代表屏東出賽明年全國原民運競賽資格，透過運動賽事交流，深化原住民族群之間的聯繫與互動，進一步推動原住民族文化傳承。

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屏東縣政府原住民處新聞稿表示，原民會已研訂「2025年至2028年發掘基層原住民族運動選手培育計畫」，每年將投入新台幣2億元經費，擴大培育原住民族傑出體育人才，鼓勵屏東選手在國際體壇爭取佳績，為夢想全力以赴。

原民處指出，除辦理競賽以外，今天晚間選手之夜有健美老師廖文慧所帶領的健美團隊、吸引力樂團、網紅Ponay、歌手巴燕庭及扶桑花樂團等原民表演團體演出；在來義高中田徑場也安排文化、美食等內容豐富的市集，透過選手之夜展示體育精神，更融合地方文化精髓，讓經歷激烈比賽的選手們都能夠放鬆心情，享受輕鬆愉快時光。（編輯：謝雅竹）1131109