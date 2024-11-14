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颱風天兔逼近 氣象署估傍晚5時30分發布陸警

2024/11/14 14:42
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署今天表示，颱風天兔持續朝巴士海峽移動，對巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面及東沙島海面將構成威脅；預計將於今天傍晚5時30分發布陸上颱風警報。

中央氣象署今天持續發布中度颱風天兔海上颱風警報，今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約460公里處，以每小時19轉13公里速度，向西北轉北進行；中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

根據颱風警報單，海上警戒區為巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東沙島海面。

氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報。（編輯：吳協昌）1131114

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