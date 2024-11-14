颱風天兔最快傍晚發陸警 15日下半天路徑漸明朗

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署表示，最快今天傍晚至晚間有機會發布颱風天兔陸警，明天中午前後暴風圈可能接觸本島陸地；天兔路徑撲朔迷離，最終會持續朝西行、或是往東北迴轉，可能要明天下半天才逐漸明朗。

中央氣象署持續發布中度颱風天兔海上颱風警報，今天上午11時天兔中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約510公里處，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行；中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒 45 公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署表示，海上警戒區域為巴士海峽、台灣海峽南部、東沙島海面，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔的強風豪雨都在暴風圈內、現在持續接近呂宋島，預測到巴士海峽後，由於大氣環境不佳，強度會稍微減弱；預估明天至16日上半天是影響最明顯的期間；若依目前的路徑預測，最快今天傍晚5時30分至晚間有機會發布陸上颱風警報。

伍婉華說明，明天、16日北方系統會南下，讓太平洋高壓減弱，但減弱的時間、程度，會影響颱風的路徑，也會影響颱風強度；以目前的預測資料，明天深夜後颱風中心可能很接近台灣陸地，但接近過程中仍然有很多變數。

伍婉華進一步說明，目前預測可能在明天中午前後天兔的暴風圈就會接觸台灣陸地，下午才會有比較明朗的路徑，有可能持續往西行、也有可能往東北迴轉，需視屆時太平洋高壓勢力及天兔本身結構強度而定。

伍婉華表示，較強的對流都在海面上，花東、恆春半島降雨還不明顯，晚間起會逐漸增加，明天下半天至16日上半天，台東、恆春防局部豪雨，花蓮則有局部大雨；隨著天兔16日下半天到台灣東方海面，北部、東北部降雨增加，其中宜蘭、北部山區可能有局部大雨，東南部地區降雨就會緩和。

伍婉華說，17日則要觀察天兔是否會與東北季風產生共伴效應，影響北部、東北部降雨；而後期雖颱風萬宜可能會接近菲律賓陸地，但目前資料顯示天兔和萬宜不會有交互作用。（編輯：李亨山）1131114

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）