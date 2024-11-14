颱風天兔路徑預測更靠近台灣 估15日上午暴風圈觸陸

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署持續發布颱風天兔海上颱風警報，上午8時預測路徑又更接近台灣陸地，預估明天上午暴風圈有機會觸陸；在接近台灣的過程中，天兔移速減慢，可能會以中颱的強度影響台灣。

中央氣象署持續發布中度颱風天兔海上颱風警報。今天上午8時天兔中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約570公里處，每小時18公里速度，向西北轉北北西進行；中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

氣象署表示，海上警戒區域為巴士海峽。今天起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，台灣東部、東南部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大。

氣象署簡任技正伍婉華表示，今天天兔會持續往巴士海峽移動，再轉向北北東、接著朝偏東北方移動，目前的預測北轉路徑較昨天預測相比已經更接近台灣陸地。

伍婉華進一步說明，秋天由於天氣系統較複雜，因此秋颱變化較大，明天、16日北方的系統南下靠近，會讓太平洋高壓減弱，諸多因素不排除會影響天兔北轉的時間，也可能讓天兔更靠近台灣陸地、甚至持續西行。

氣象署14日預測，天兔會持續往巴士海峽移動，再轉向北北東、接著朝偏東北方移動。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

伍婉華進一步說明，天兔在接近台灣時移速減慢，預估會是中颱強度，至於是否登陸、在哪登陸，各國的路徑預測分歧，現在看都還太早；若依目前的預測路徑判斷，明天颱風中心會移動到巴士海峽，明天上午暴風圈可能就會接觸陸地。

伍婉華說，今天大部分地區天氣還算穩定，東南部、恆春半島開始有斷斷續續的降雨；明天、16日台東、恆春防局部豪雨，花蓮則有局部大雨；隨著天兔16日到台灣東方海面，北部、東北部降雨增加，其中宜蘭、北部山區可能有局部大雨，東南部地區降雨就會緩和。

伍婉華提醒，今天基隆北海岸、馬祖、恆燈半島有較強陣風；今晚至明晨恆春半島，蘭嶼有8至9級強陣風。（編輯：方沛清）1131114