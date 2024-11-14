颱風天兔逼近台灣 台8線等6省道可能實施交管

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（中央社記者余曉涵台北14日電）颱風天兔襲台，交通部公路局今天表示，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線（中橫公路東段）等6條省道，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

中央氣象署發布颱風天兔海上颱風警報，今天上午8時天兔的中心在鵝鑾鼻南南東方海面約570公里海面上，以每小時18公里速度，向西北轉北北西移動，對巴士海峽將構成威脅。

因應天兔襲台，交通部公路局發布新聞稿表示成立二級應變中心，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線（中橫公路東段）、台9線（蘇花公路）、台9丁線（蘇花公路）、台9線（南迴公路）、台11線（東部濱海公路）、台20線（南橫公路東段），惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：方沛清）1131114