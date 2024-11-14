颱風天兔接近 台鐵17日「跟著總統去花東」延到24日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）颱風天兔接近，國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿說，原訂17日開行的「跟著總統去花東」行程延到24日。

台鐵表示，已完成17日「元首假期」、「光華假期」及其他方案旅客，可洽詢台鐵郵輪式列車協力廠商易遊網旅行社股份有限公司，將優先協助調整搭24日梯次行程。

台鐵說，選擇參加17日「跟著總統去花東」1967同樂會活動旅客，維持原行程順延到24日參加，已購買1967同樂會總統花車套票同行乘客，仍可持原票於活動當日，向工作人員兌換乘車識別貼紙，不便參與旅客，免費搭乘名額者視同放棄資格、已購票者可到原購票車站免手續費退票。

台鐵首次開放民眾搭總統花車，10月、11月以郵輪式列車開行花東行程，推出「元首假期」、「光華假期」等多個旅遊方案；另外，總統花車是1967年由台北機廠改造出廠，台鐵也特邀總統花車同年出生國民免費搭，攜伴搭乘，另一人半價。（編輯：李明宗）1131114