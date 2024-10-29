颱風康芮攪局 台鐵總統花車11/3取消開行

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（中央社記者余曉涵台北29日電）颱風康芮來勢洶洶，台鐵今天宣布，11月3日開行「跟著總統去花東」總統花車行程將取消，訂位旅客可改為其他搭乘日期，至於「1967同樂會」活動將順延到11月10日、17日及24日。

中央氣象署今天表示，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大，最快今天傍晚前後發布海警。

由於康芮預計將直撲花東，台鐵今天發布新聞稿表示，11月3日開行「跟著總統去花東」總統花車行程，因受康芮影響取消開行，請已訂位旅客見諒。

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台鐵說，11月3日「元首假期」、「光華假期」及其他方案報名的旅客，速洽詢台鐵郵輪式列車協力廠商易遊網旅行社，以提供修改日期等協助。

原訂11月3日舉辦「1967同樂會」活動，台鐵指出，將順延至後續11月10日、17日及24日的開行日，欲報名同樂會的民眾至遲請於10月31日中午12時前完成報名，預計11月1日上午10時於官網及官方臉書公布入選名單。（編輯：陳政偉）1131029