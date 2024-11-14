東北季風減弱 颱風天兔接近發布海警

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（中央社台北14日電）中央氣象署指出，今天大氣環境為偏東風，水氣減少，東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，北部山區有零星降雨機率。氣象署凌晨5時30分發布中度颱風天兔海上颱風警報。

氣象署表示，其他地區及澎湖、金門則為多雲到晴的天氣；在氣溫方面，預測台灣各地及金門高溫可以來到攝氏28至31度，溫暖微熱，低溫則為22至25度，而澎湖全天23至26度，馬祖整日為21至23度。

另外，今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲、嘉已出現能見度不足200公尺的現象，彰化能見度亦較低，駕駛朋友應多留意；隨著颱風天兔接近，今日基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有較強陣風，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，近海浪高2至4米，海邊活動請注意安全。

第25號中度颱風「天兔」，今天清晨5時位於鵝鑾鼻南南東方630公里之海面上，向西北轉北北西進行，氣象署在清晨5時30分發布海上颱風警報，此颱風預測將進入巴士海峽，未來由台灣東南方海面北上的機率較高，對於花、東及恆春半島的天氣影響較大，因其路徑仍有不確定性，請留意後續最新颱風動態；第24號輕度颱風「萬宜」，今天凌晨2時在關島西南西方海面，向西移動，對本週台灣的天氣暫無影響，後續動向持續觀察中；第23號輕度颱風「桔梗」，今天凌晨2時在東沙島西北西方海面，朝廣東及海南島海面前進，預測短期內將減弱為熱帶性低氣壓。（編輯：方沛清）1131114

中央氣象署14日凌晨5時30分發布中度颱風天兔海上颱風警報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）