颱風天兔逼近 太平山森林遊樂區15日起預警休園
2024/11/14 09:51
（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，受颱風天兔持續接近影響，太平山國家森林遊樂區明天起預警性休園，園區內8條自然步道同步封閉。
宜蘭分署發布新聞稿表示，依據中央氣象署發布颱風天兔恐影響台灣氣候，太平山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷疑慮，為維護旅遊安全，園區明天起預警性休園。
宜蘭分署指出，園區內8條自然步道，包含鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。
宜蘭分署表示，另外，所轄社區型11條自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道，明天起同步暫停開放；至於羅東林業文化園區，將配合宜蘭縣政府宣布停班、停課時間同步休園。
宜蘭分署表示，各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備情況滾動式調整。（編輯：陳仁華）1131114
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