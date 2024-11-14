颱風天兔路徑再偏西 可能16日登陸恆春半島

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署表示，颱風天兔今天下午2時最新預測，路徑又再更偏西移動，不排除16日可能登陸恆春半島，暴風圈影響的範圍可能包含花東、高屏等地區；15日下半天至16日上半天是影響最顯著期間。

中央氣象署今天持續發布中度颱風天兔海上颱風警報，今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約460公里處，以每小時19轉13公里速度，向西北轉北進行；中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

根據颱風警報單，海上警戒區為巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東沙島海面。

氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象署簡任技正伍婉華表示，未來幾個小時天兔颱風中心就會抵達巴士海峽，接下來強度就會逐漸減弱；最新預測路徑又更偏西移動，預估明天下午中心會移至恆春西南方海面，接著往東北方向迴轉。

伍婉華進一步說明，由於各國模擬、AI預測仍有很大分歧，明天上午颱風中心可能位置涵蓋了台灣東邊海面到西南邊海面，有滯留不動或登陸台灣的狀況。

伍婉華解釋，颱風本身減弱的速度、太平洋高壓勢力強弱、北方系統導引的效果等，都會影響天兔行進的路徑；預估天兔進入巴士海峽後速度會逐漸減慢，明天下半天至16日上半天會是影響最顯著的期間，16日清晨中心可能會登陸恆春半島。

伍婉華提到，由於天兔在巴士海峽移動的過程中還是會減弱、暴風圈也會縮小，登陸前有可能會減弱為輕颱；就目前路徑預估，暴風圈影響的範圍可能包含花東、高屏等地區。

伍婉華指出，不論颱風路徑如何修正，恆春半島、綠島、蘭嶼都要小心強風豪雨。若是路徑北轉，花東、屏東雨勢最大，容易有局部豪雨，北海岸、宜花地區及大台北山區有局部大雨；若以西進或是滯留不動的路徑，恆春半島易出現局部豪雨，台東、屏東、南花蓮為局部大雨。

伍婉華提醒，若是移動速度更慢，17日則可能會與東北季風產生共伴效應，後續仍需要再觀察。（編輯：陳政偉）1131114