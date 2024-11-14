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颱風天兔路徑不確定性高 花蓮台東屏東15日防劇烈降雨

2024/11/14 18:17（11/14 18:50 更新）
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颱風天兔潛勢路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風天兔潛勢路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）中央氣象署針對颱風天兔發布海上及陸上颱風警報，創下史上首次11月發布2個颱風陸上警報紀錄，氣象署指出，天兔未來預估會轉北進入巴士海峽後，路徑仍有相當大的分歧。

根據中央氣象署觀測，颱風天兔今天下午5時的中心位置在北緯18.2度，東經121.9度，即在鵝鑾鼻的南南東方約420公里之處，以每小時18轉11公里速度，向西北轉北進行。

氣象署指出，颱風天兔發布陸上颱風警報後，也創下歷史上首次11月發布2個颱風的陸上颱風警報。

預報員劉宇其在記者會表示，天兔目前正在通過菲律賓，因為受到陸地破壞，強度有稍微減弱，但仍然維持中度颱風，未來受到北側太平洋高壓導引，將朝西北方向前進，明天到太平洋高壓邊緣，加上高空槽線東移，讓高壓勢力減弱，未來預估天兔將會轉北進入巴士海峽。

劉宇其指出，由於環境不利於天兔發展，所以未來強度會明顯減弱，暴風半徑也會縮小，天兔持續接近台灣的過程中，將為台灣天氣帶來威脅，且因為導引氣流轉變，未來路徑仍有相當大的分歧。

劉宇其說，預估天兔未來可能在台灣附近北轉後沿著東部外海北上，也有些資料顯示天兔可能朝西南方前進，天兔的路徑將取決於太平洋高壓的強弱跟減弱程度有關，因此提醒民眾要多留意颱風動態。

劉宇其表示，今天到明天天兔逐漸進入巴士海峽靠近台灣近海，隨著天兔靠近，風跟雨都會逐步增強，未來12小時受到外圍雲系影響，東部跟南部都有零星降雨，預計明天到明晚雨勢會越來越大，明晚到後天清晨包含花蓮、台東跟屏東降雨將最為劇烈。

劉宇其指出，台東山區預估總雨量上看300毫米到500毫米，屏東縣山區總雨量為200毫米到300毫米，花蓮縣山區也有150毫米到300毫米；平地方面恆春半島預計有400毫米到600毫米雨量，台東有200毫米到400毫米雨量，屏東及花蓮平地也有100毫米到200毫米的雨量。

劉宇其強調，不論天兔走哪條路徑，今天到明天都是靠近台灣的過程當中，台東跟恆春半島的雨勢都會較為明顯，風力方面，明天上午起基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區及臺東、屏東地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，下午起恆春半島將有9至10級強陣風。

劉宇其說，雖然天兔的路徑與颱風山陀兒類似，但強度跟環境都不同，因此情形也會不一樣，目前預計若路徑走恆春以西對南部衝擊會較大，但不論哪條路徑，東半部跟恆春半島都是迎風面，都要留意強風豪雨。（編輯：陳政偉）1131114

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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颱風天兔發布陸上警報 首波警戒屏東恆春半島
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