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颱風天兔及偏東風影響 西半部15日空氣品質亮紅燈

2024/11/14 20:01（11/14 20:15 更新）
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中央氣象署針對颱風天兔發布海上及陸上颱風警報，創下史上首次11月發布2個颱風陸上警報紀錄。圖為14日傍晚高雄市西子灣岸際，民眾欣賞傍晚的美麗雲彩。中央社記者董俊志攝 113年11月14日
中央氣象署針對颱風天兔發布海上及陸上颱風警報，創下史上首次11月發布2個颱風陸上警報紀錄。圖為14日傍晚高雄市西子灣岸際，民眾欣賞傍晚的美麗雲彩。中央社記者董俊志攝 113年11月14日
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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部今天表示，受到颱風天兔及偏東風影響，明天西半部擴散條件差，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級。

環境部今天發布新聞稿表示，綜合最新氣象、模式及空品監測結果指出，今天偏東風，水平及垂直擴散不佳，導致污染物持續累積，桃園至雲嘉南地區空氣品質多為橘色提醒等級，斗六達紅色警示等級。

環境部指出，明天受颱風天兔外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部進一步說明，今天偏東風，加上水平及垂直擴散不佳，污染物累積，細懸浮微粒（PM2.5）約40至60微克/立方公尺；明天受颱風外圍環流影響及持續偏東風，加上混合層仍偏低，綜合最新模式模擬果及監測資料，研判明天西半部地區PM2.5達30至50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級；預計16日白天空氣品質將逐漸改善。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。（編輯：陳政偉）1131114

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