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颱風天兔強度略減弱 暴風圈15日中午前後涵蓋屏東及恆春半島

2024/11/14 21:12（11/14 21:30 更新）
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氣象署指出，颱風天兔過去3小時略為減弱，暴風圈預計在15日中午前後涵蓋屏東跟恆春半島陸地。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署指出，颱風天兔過去3小時略為減弱，暴風圈預計在15日中午前後涵蓋屏東跟恆春半島陸地。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）氣象署今天指出，颱風天兔過去3小時略為減弱，未來路徑預估西北西轉偏北進入巴士海峽，暴風圈預計在明天中午前後涵蓋屏東跟恆春半島陸地。

根據中央氣象署觀測，颱風天兔今天晚間8時的中心位置在北緯18.6度，東經121.4度，即在鵝鑾鼻的南方約370公里之處，以每小時16轉11公里速度，向北北西轉北進行。

氣象署說，天兔過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻南方，向北北西轉北移動，其暴風圈將逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

預報員劉宇其在記者會中指出，天兔經過呂宋島後受到陸地破壞強度略為減弱，但仍是中度颱風，七級暴風半徑為150公里。

劉宇其指出，未來天兔預計往西北西偏北進入巴士海峽，暴風範圍預計明天中午前後將涵蓋屏東跟恆春半島陸地，接近過程中東半部跟西南部的浪高將有3米以上，且隨著天兔接近，迎風面降雨也會逐漸增加，明天白天到晚上都將是降雨高峰，台東跟恆春半島有大雨或豪雨等級，花蓮山區也不排除有局部大雨機率。

颱風天兔潛勢路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風天兔潛勢路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

風的方面，劉宇其說，明天風也會逐漸起來，基隆北海岸、屏東沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、馬祖明天白天起易有8至9級強陣風，下午起恆春半島將有9至10級強陣風。

劉宇其指出，天兔後續路徑仍有相當大的變數，部分資料認為天兔北轉甚至往東北方向前進，16日經過台灣上空，但也有可能在西南停滯後，往西南方向進入南海，但不管哪個路徑，東半部跟南部都會受到影響，尤其台東跟恆春半島風雨會很明顯，提醒民眾要留意颱風動態。（編輯：陳政偉）1131114

#中央氣象署
#颱風天兔
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