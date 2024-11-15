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颱風天兔減弱為輕颱 恆春半島及東南部防強風豪雨

2024/11/15 08:22（11/15 09:03 更新）
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中央氣象署指出，颱風「天兔」在15日清晨5點減弱為輕度颱風。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署指出，颱風「天兔」在15日清晨5點減弱為輕度颱風。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北15日電）中央氣象署指出，颱風「天兔」在今天清晨5點減弱為輕度颱風，受到外圍環流影響，恆春半島、台東地區及屏東山區可能有局部豪雨；下午起屏東沿海空曠地區等地易有8至9級強陣風；台灣各地高溫仍可達攝氏27至30度。

氣象署表示，今天花、東地區及恆春半島有陣雨出現，尤其恆春半島、台東地區及屏東山區可能有局部豪雨，花蓮及屏東地區亦有局部大雨發生的機率。

下半天隨著颱風逐漸接近，雨勢越晚越明顯，尤其恆春半島需特別留意颱風近中心的短延時強降雨及強陣風；其他地區雲量稍增多，亦有局部降雨的機率，且感受較為悶熱。

氣溫方面，台灣各地及金門高溫仍可以來到27至30度，低溫為23至25度，澎湖全天23至26度，馬祖為21至22度。

隨著「天兔」颱風接近，氣象署指出，上午起基隆北海岸、恆春半島及馬祖，下午起屏東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有8至8級強陣風，晚間起恆春半島將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署表示，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖及蘭嶼綠島有長浪發生的機率，近海浪高增大到3公尺左右，尤其恆春半島浪高可來到4至6公尺。另外，因背風側擴散條件差，清晨西半部及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

其中，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、雲嘉南零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1131115

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自環保署空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自環保署空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
#恆春半島
#澎湖縣
#中央氣象署
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