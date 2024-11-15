本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西半部空氣品質差天空灰濛濛 環境部示警午後臭氧濃度上升
首頁 / 地方
颱風天兔
新聞專題
颱風天兔2/39
首頁 / 地方

颱風天兔影響 台東劃定山區海邊溪流管制進入

2024/11/15 10:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）颱風天兔逼近，台東縣政府公告劃定山區、海邊、溪流管制進入，違者最高可罰新台幣25萬元以下罰鍰，今天上午8時30分生效。

台東縣政府上午發布公告指出，根據中央氣象署網站資料，受颱風天兔和其外圍環流影響，台灣東部、東南部地區及恆春半島有陣雨，恆春半島、東南部地區及屏東山區有局部豪雨，東部地區及屏東地區可能有局部大雨。

縣政府緊急依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區至大武山區 （含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止民眾進入或命其離去範圍。

為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，自15日上午8時30分起生效。

台東縣長饒慶鈴指示相關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體，通知民眾提早做好萬全防颱措施，減少損失，也請警察和海巡單位加強宣導遠離浪濤衝擊地區。

同時呼籲農、林、漁、牧業者，隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災災害損失至最輕。

台東縣蘭嶼鄉公所秘書周孋珠接受中央社記者電話訪問表示，上午蘭嶼地區雖然下雨，但風勢不大，因此維持正常上班上課。（編輯：郭諭儒）1131115

饒慶鈴
打造適合偏鄉小班小校教學 台東教育處獲政府服務獎颱風康芮農損蕭美琴勘查釋迦災情 農糧署：花蓮台東全品項現金救助
周孋珠
颱風康芮暴風圈籠罩台東 蘭嶼氣象站風速儀不敵強風損壞巴貝多貨輪擱淺蘭嶼19船員平安 船體破裂漏油汙海岸
颱風天兔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風天兔減弱為輕颱估深夜暴風圈觸陸 最快16日解除海陸警
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：