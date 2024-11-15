颱風天兔影響 台東劃定山區海邊溪流管制進入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）颱風天兔逼近，台東縣政府公告劃定山區、海邊、溪流管制進入，違者最高可罰新台幣25萬元以下罰鍰，今天上午8時30分生效。

台東縣政府上午發布公告指出，根據中央氣象署網站資料，受颱風天兔和其外圍環流影響，台灣東部、東南部地區及恆春半島有陣雨，恆春半島、東南部地區及屏東山區有局部豪雨，東部地區及屏東地區可能有局部大雨。

縣政府緊急依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區至大武山區 （含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止民眾進入或命其離去範圍。

為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，自15日上午8時30分起生效。

台東縣長饒慶鈴指示相關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體，通知民眾提早做好萬全防颱措施，減少損失，也請警察和海巡單位加強宣導遠離浪濤衝擊地區。

同時呼籲農、林、漁、牧業者，隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災災害損失至最輕。

台東縣蘭嶼鄉公所秘書周孋珠接受中央社記者電話訪問表示，上午蘭嶼地區雖然下雨，但風勢不大，因此維持正常上班上課。（編輯：郭諭儒）1131115